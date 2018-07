Bem no Maracanã, Botafogo busca vitória contra Grêmio

O Botafogo quer aproveitar mais uma partida no estádio do Maracanã, no Rio, desta vez diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, pela 25.ª rodada do Brasileirão, para se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca tem 26 pontos na competição e se não vencer pode voltar à integrar a faixa dos quatro últimos da tabela de classificação.

A vitória sobre o Goiás por 1 a 0 na última rodada deu novo ânimo à equipe. O técnico Vagner Mancini prometeu que o time vai embalar na competição e para isso vai fazer o clube tricolor gaúcho "sofrer" no duelo. O Botafogo ostenta um bom retrospecto como mandante no Maracanã. Em sete jogos disputados no estádio nesta condição, foi derrotado apenas uma vez, para o Bahia, em uma partida atípica, na qual teve dois jogadores expulsos no início do segundo tempo.

O atacante Rogério e o volante Sidney retornam de suspensão e estão disponíveis para atuar. A equipe também deve contar com a volta do argentino Bolatti, que não enfrentou o Goiás em razão de dores musculares. Enquanto não é julgado pelas críticas feitas à CBF, Emerson segue em condições de reforçar o Botafogo. No entanto, a partir desta segunda-feira, o atacante vai conhecer a decisão da justiça desportiva e pode ser suspenso por até 18 partidas.