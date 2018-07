Bem recebido no Flu, Pierre já projeta estreia no Brasileirão Há dez dias no Fluminense, Pierre já se sente à vontade entre seus novos companheiros. Um dos primeiros reforços da equipe carioca para o Brasileirão, o volante vem treinando desde que chegou ao clube, no dia 14, e mostra ansiedade para a estreia, possivelmente na abertura da competição, contra o Joinville, no dia 9 de maio.