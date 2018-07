Ben Yedder brilha, Sevilla vence Real Sociedad fora e passa Barcelona no Espanhol

Em uma difícil partida, confronto direto na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, o Sevilla não tomou conhecimento da Real Sociedad, mesmo fora de casa, e assegurou uma vitória por 4 a 0, neste sábado. Com os três gols e uma assistência do francês Wissam Ben Yedder, o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli ultrapassou o Barcelona na vice-liderança do Campeonato Espanhol, após 17 rodadas.

O resultado do Sevilla em pleno estádio Anoeta, em San Sebastian, é bastante relevante, já que somente o Real Madrid havia conseguido bater a Real Sociedad no País Basco. O triunfo levou o time de Jorge Sampaoli aos 36 pontos, dois à frente do Barcelona - que encara o Villarreal neste domingo - e quatro atrás do Real. Já a Real Sociedad estacionou nos 29, em sexto lugar.

Após ser duramente criticado pela imprensa espanhola por conta de sua atuação no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, na última quarta-feira, o meia Paulo Henrique Ganso ficou no banco de reservas do Sevilla durante todo o jogo. Do outro lado, Willian José, o artilheiro da Real Sociedad no Campeonato Espanhol, esteve em campo durante os 90 minutos, mas não teve uma noite inspirada e passou em branco.

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, graças a uma falha do goleiro Rulli. Franco Vázquez chutou fraco, mas o arqueiro soltou a bola na área e Ben Yedder apareceu para finalizar rasteiro e abrir o marcador.

Cinco minutos mais tarde, os comandados de Jorge Sampaoli ampliaram. Após cruzamento pela direita, Yuri não conseguiu afastar pela Real Sociedad e a bola sobrou para Nasri. O jogador do Sevilla, de cabeça, tocou e Ben Yedder teve sangue frio para cortar o goleiro com um drible seco e mandar para as redes.

Já aos 27 minutos do segundo tempo, pressionando a saída de jogo da Real Sociedad, o Sevilla contou com um erro do zagueiro Aritz Elustondo para fazer o terceiro. Ben Yedder roubou bem a bola e desta vez foi solidário e rolou para Sarabia no centro da área bater no canto esquerdo do goleiro.

Grande estrela do jogo, Ben Yedder conseguiu fazer o seu terceiro gol na noite aos 38 minutos, quando recebeu pelo meio em velocidade e finalizou na saída do goleiro para selar a goleada e a conquista da vice-liderança temporária no Campeonato Espanhol.

LAS PALMAS VENCE

Também neste sábado, o Las Palmas voltou a vencer no Campeonato Espanhol após três jogos ao bater o Sporting Gijón por 1 a 0 em casa, com gol do atacante francês Nabil El Zhar.

Com o resultado, o Las Palmas foi a 24 pontos, na oitava posição, ainda longe de uma vaga nas competições europeias, já que a Real Sociedad fecha o G6 do Espanhol. O Sporting Gijón, por sua vez, parou nos 12 pontos, na 18.ª colocação, que abre a zona de rebaixamento.