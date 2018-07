Benaglio elogia Messi, mas acredita na vitória da Suíça O goleiro suíço Diego Benaglio rasgou elogios ao craque argentino Lionel Messi. No entanto, ele acrescentou que acredita que a Suíça pode surpreender no confronto entre as duas seleções pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima terça-feira, em São Paulo.