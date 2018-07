Benazzi deixa Guarani para tentar salvar Lusa na Série B A Portuguesa está perto de ganhar como reforço um velho conhecido. Vágner Benazzi não é mais treinador do Guarani. Com acerto bem encaminhado com a Lusa, o técnico comunicou os dirigentes campineiros neste domingo, através de um e-mail, que não ficaria mais no clube para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Benazzi deixa o time após três partidas, com duas vitórias e um empate, praticamente fora do rebaixamento, a missão pela qual foi contratado.