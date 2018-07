Benazzi festeja renovação com o Avaí por mais um ano

Depois de conseguir livrar o Avaí do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Vágner Benazzi teve o seu contrato com o clube catarinense renovado por mais uma temporada. Pelo novo acordo firmado, ele seguirá no time até o final do próximo ano.

"Estou muito contente em ter renovado com o Avaí por toda temporada de 2011. Já estamos conversando e trabalhando para poder fazer um excelente ano, tanto no (Campeonato) Catarinense quanto na Série A. Nós temos um grupo muito bom e já estamos trabalhando em nomes importantes para reforçar ainda mais o nosso elenco", afirmou Benazzi, em declaração publicada pelo seu site oficial.

Benazzi assumiu o comando do Avaí, pela segunda vez em sua carreira, em outubro, quando substituiu o técnico interino Edson Neguinho. De lá para cá, dirigiu o time em 13 partidas, contabilizando cinco vitórias, dois empates e seis derrotas.

O treinador viveu momentos de instabilidade durante o término desta temporada, quando amargou a eliminação em casa diante do Goiás, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em meio ao sério risco de rebaixamento no Brasileirão. Porém, a permanência na elite pesou para a renovação e a continuidade do trabalho de Benazzi.

Com a renovação confirmada, Benazzi iniciará os trabalhos visando a temporada de 2011 no próximo dia 3 de janeiro, quando o elenco do Avaí começará a fazer os exames médicos e avaliações físicas, antes de realizar a sua pré-temporada.