Bencic avança às quartas e Jankovic cai em Hertogenbosch

Cabeça de chave número 1, Bencic superou a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Em busca da vaga na semifinal, a tenista da Suíça vai encarar a compatriota Viktorija Golubic, que avançou na chave ao derrotar a japonesa Risa Ozaki por 6/4 e 6/2.

Já a experiente Jelena Jankovic foi surpreendida pela russa Evgeniya Rodina. Com uma forte virada, a tenista da Rússia desbancou a ex-número 1 do mundo pelo placar de 6/7 (2/7), 6/1 e 6/4. Sua próxima adversária será a norte-americana Coco Vandeweghe, que faturou o único título de nível WTA na grama de Hertogenbosch, em 2014.

Em outro duelo desta quinta, a ucraniana Kateryna Kozlova venceu a letã Jelena Ostapenko por 7/5 e 6/2. Nas quartas, ela vai encarar a norte-americana Madison Brengle.

INGLATERRA

No Torneio de Nottingham, que também serve de aquecimento para o Grand Slam britânico, as duas cabeças de chave que entraram em quadra nesta quinta foram eliminadas. A maior baixa da competição foi a local Johanna Konta. Favorita da torcida, a segunda pré-classificada perdeu da chinesa Zheng Saisai por 6/4 e 7/5.

Os torcedores que lamentaram a queda de Konta puderam comemorar depois a vitória da também local Tara Moore sobre a norte-americana Christina McHale, oitava cabeça de chave. A tenista britânica venceu por 2 a 0, com duplo 6/2.

Outras vitoriosas do dia foram a austríaca Tamira Paszek e a australiana Ashleigh Barty. A primeira suou menos para avançar ao contar com o abandono da eslovaca Magdalena Rybarikova no segundo set. Paszek liderava o placar por 6/3 e 3/1 quando a rival abandonou. Já Ashleigh Barty precisou vencer a checa Andrea Hlavackova por 6/0, 4/6 e 6/4.