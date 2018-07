Bender passa por cirurgia no joelho e desfalca Dortmund por quatro semanas Em meio à péssima fase que atravessa na temporada 2014/2015, o Borussia Dortmund ganhou mais um motivo para se preocupar nesta sexta-feira. O volante Sven Bender foi submetido a uma cirurgia no joelho após sofrer uma lesão no menisco e ficará afastado da equipe por cerca de quatro semanas.