Bendito Prass

Assim que passou a tormenta, teve choro, volta olímpica, chuva de papel picado. Rojões. O duelo derradeiro da Copa do Brasil contou com todos os pormenores clássicos de jogo que vale troféu. A festa foi do Palmeiras. Intensa, aliviada, redentora. A terceira vez na história teve a conquista nacional. E teve acima de tudo Fernando Prass como herói, o nome, o santo, o salvador, o mito, aquele que pegou pênalti e cobrou o último, o decisivo, que deu o título para o Palmeiras.

E houve perplexidade no Santos. Justificada, pois a turma de Dorival Júnior desembarcou no Allianz Parque como favorita e voltou para casa apenas com a medalha de prata. Pior: por extensão, sem a vaga na Libertadores, o que já não é possível nem no Brasileiro. Apostou tudo numa frente, ficou sem nada.

A lógica, o bom senso, a vantagem (1 a 0 na Vila Belmiro) faziam a balança da sorte pender, e forte, para o lado alvinegro. O Santos viveu ano estranho, que começou bem, com o título paulista, em cima do próprio Palmeiras. No meio da temporada, passou por período de medo na Série A (com o fantasma do descenso a rondar). Depois, veio a reação na elite e o crescimento na Copa do Brasil. Para desembocar na esperança de fechar 2015 com outro prêmio ao empenho coletivo.

Ao Palmeiras coube o papel de coadjuvante, o azarão em casa, por causa da oscilação em que se meteu nos últimos dois meses. Entrou consciente de que os prognósticos lhe eram desfavoráveis, e fez da desconfiança o combustível para a arrancada vitoriosa. Espírito valente que se manifestou no primeiro ataque, com 13 segundos, tempo suficiente para a bola sobrar para Gabriel Jesus chutar – e para defesa linda de Vanderlei, um dos destaques do jogo.

A toada se manteve assim, até o fim. O Palmeiras sonso, inativo e catatônico da semana passada, se transformou em equipe ousada, agressiva, confiante. E sobretudo atenta. Foram poucas as oportunidades em que permitiu aos talentosos rapazes do Santos exporem o repertório variado. Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Gabigol, Ricardo Oliveira desta vez não vislumbraram liberdade e brechas generosas como na parte inicial da decisão. Antes, foram vigiados de perto, sem chance de movimentar-se com desenvoltura pelo campo.

O Palmeiras precisava da exibição perfeita – e assim o fez. O temor do meio-campo oscilante dissipou-se com poucos minutos. Arouca ficou na vigilância da defesa, Robinho resgatou a responsabilidade de armar, Dudu reassumiu a condição de astro e ficou mais à frente com a saída de Gabriel Jesus e a entrada de Rafael Marques. Nada badalado, sem chamar a atenção, coube no entanto a Mateus Sales carregar o piano, bloquear o caminho de Lucas Lima e de Marquinhos Gabriel. Discreto, sem aparecer para o público, firmou-se como o cão de guarda incansável.

O meio-campo palestrino sólido protegeu a defesa e incentivou o ataque. Por isso, a zaga e Fernando Prass estiveram longe da sobrecarga da semana anterior, assim como Gabriel Jesus e Lucas Barrios recebiam mais bola na frente. Não foi por acaso que ambos estiveram perto do gol e pararam em Vanderlei.

A postura verde explica a travada santista. Não foi a meninada da Vila que esteve mal; mas a turma do Palmeiras que se doou além da conta, a ponto de abrir 2 a 0, gols de Dudu. O segundo no finzinho, o gol do título. Que não veio porque o artilheiro Ricardo Oliveira deixou a marca dele e empurrou tudo para os pênaltis.

Daí irradiou-se a luz de Prass, que iluminou a noite paulistana de branco e verde. Salve, Palestra! Avanti!