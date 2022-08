Benedetto e Zambrano são suspensos pelo Boca após trocarem socos no vestiário

O atacante Darío Benedetto e o zagueiro Carlos Zambrano foram suspensos por duas partidas pelo Boca Juniors, conforme anunciado pelo clube nesta terça-feira, após trocarem socos a caminho do vestiário do Estádio Presidente Perón, no último domingo. A briga entre os atletas xeneizes ocorreu no intervalo do empate sem gols com o Racing, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Argentino.

Em nota oficial, o Boca informou que os dois jogadores "não serão parte do elenco da equipe principal nas duas próximas partidas em razão dos acontecimentos registrados no domingo". As partidas em questão serão contra Rosario Central, na quarta-feira, e Defensa y Justicia, no próximo domingo, ambas pela competição nacional.

Zambrano e Benedetto trocaram socos no caminho para o vestiário do Presidente Perón após o primeiro tempo da partida contra o Racing. Na volta ao gramado, os dois apresentavam marcas no rosto e no pescoço. O clube não esclareceu o motivo da desavença, mas, de acordo com a imprensa argentina, a dupla teria se desentendido por questões relacionadas ao jogo, no qual o Boca não foi bem. A discussão ficou mais quente, em meio a xingamentos, e evoluiu para agressões físicas.

A dupla envolvida na polêmica tem histórico de episódios de indisciplina. Em 2021, Zambrano saiu da equipe por mau comportamento enquanto o elenco estava concentrado. Neste ano, Benedetto chegou atrasado a um treinamento e ficou de fora de uma partida. Tanto o defensor quanto o atacante são titulares do time comandado por Hugo Ibarra.