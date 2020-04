Benfica aceita deixar Pedrinho no Corinthians até o início da temporada 2020/2021

A pandemia do coronavírus poderá proporcionar ao Corinthians ficar mais alguns meses com o meia Pedrinho, negociado com o Benfica e que deveria se apresentar em maio. Em entrevista ao site do clube português, neste sábado, o diretor de futebol Tiago Pinto afirmou que não haverá pressa para receber o jogador em Lisboa.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

"Acreditamos muito no Pedrinho, queremos muito que esteja conosco, mas na temporada 2020/2021. A temporada 2019/2020 será concluída com os atletas que já fazem parte do plantel e que nos ajudarão a conquistar dois títulos", afirmou o dirigente. "Se as temporadas colidirem, temos de dar benefício ao clube anterior. Além das questões legais, há uma questão ética."

O futuro de Pedrinho vai depender da evolução da covid-19. Será preciso uma análise dos calendários do futebol português e brasileiro para saber quais competições cada time vai disputar após a paralisação.

O Corinthians negociou Pedrinho com o Benfica por 20 milhões de euros (R$ 93 milhões na época do negócio). Com 70% dos direitos federativos do jogador, o time do Parque São Jorge ainda não recebeu nenhuma parcela referente à venda.