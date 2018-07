Benfica anuncia a contratação do atacante brasileiro Jonas

O Benfica anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um brasileiro para seu elenco na temporada 2014/2015. A equipe acertou com o atacante Jonas, de 30 anos, que estava sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Valencia no último dia da janela para transferências na Europa, em 1.º de setembro.

O jogador será o nono brasileiro no elenco principal do Benfica - o ex-santista Victor Andrade integra o time B e o zagueiro Sidnei está emprestado ao Deportivo La Coruña. Ele se juntou ao experiente goleiro Julio Cesar, de 35 anos, que atuou na última Copa do Mundo pela seleção brasileira, também contratado na última janela.

Jonas brigará por posição com dois brasileiros no ataque, Derley e Lima, além dos portugueses Nélson Oliveira e Bebé e o argentino Franco Jara. O jogador chega ao sexto clube de sua carreira, depois de ter sido revelado pelo Guarani, passado por Santos, Grêmio, Portuguesa e Valencia.

A contratação do atacante por parte do Benfica, aliás, só foi possível por conta de seu desligamento do Valencia ainda na janela para transferências. Se fosse jogador do clube espanhol após o fechamento, Jonas teria que esperar a próxima janela para negociar com outra equipe.