Benfica anuncia chegada de ex-santista Victor Andrade

O "suspense", porém, acabou. Conforme previsto, Victor Andrade assinou com o Benfica, que o apresentou com a seguinte descrição: "No Brasil, muitos o comparam a Neymar, dadas as semelhanças físicas e estilo de jogo. Victor Andrade é dotado de uma velocidade extrema, mas é pela capacidade de drible que se destaca. Gosta de jogar colado à linha e explodir depois para o meio à procura do gol".

O Benfica não anunciou quanto pagou para ter o jogador, que só fez três gols na carreira e não balança as redes desde dezembro de 2012. Victor Andrade se diz contente com a escolha.

"O Benfica tem excelente treinador, com muitos jogadores de seleção. O presidente do Benfica deu-me muita confiança e deixou-me bastante tranquilo", explicou.