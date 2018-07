Benfica anuncia Julio Cesar e goleiro assina contrato de dois anos

Titular da seleção brasileira nas duas últimas edições da Copa do Mundo, Julio Cesar vai atuar no futebol português nos dois próximos anos. Nesta terça-feira, o Benfica anunciou a contratação do goleiro brasileiro, que vinha sendo dada como certa nos últimos dias.

Julio Cesar, de 34 anos, pertencia ao Queens Park Rangers, mas estava fora dos planos do clube inglês para a temporada 2014/2015. Contratado pelo clube londrino em 2012, o goleiro, inclusive, atuou por empréstimo pelo canadense Toronto FC neste ano, em uma transferência realizada pensando, principalmente, em adquirir ritmo de jogo visando a disputa da Copa.

Revelado pelo Flamengo, Julio Cesar posteriormente se transferiu em 2005 para a Itália, onde atuou pelo Chievo, cedido por empréstimo, e pela Internazionale, clube em que viveu alguns dos principais momentos da sua carreira, incluindo a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2009/2010, se transferindo para o Queens Park Rangers em 2012.

Agora, após dois anos afastado dos grandes clubes, Julio Cesar voltará a defender um dos mais tradicionais times do futebol mundial. E isso apenas alguns meses após ser convocado para a sua terceira Copa do Mundo e ser o titular, quarto colocado no torneio.

"Julio Cesar é reforço do Sport Lisboa e Benfica para as próximas duas temporadas desportivas. O goleiro brasileiro chega Queens Park Rangers depois de ter defendido a baliza do Inter de Milão entre 2005 e 2012", anunciou o Benfica, em nota publicada no seu site oficial.

No Benfica, Julio Cesar terá a companhia de diversos jogadores brasileiros, como o zagueiro Luisão, capitão do time, os recém-contratados Anderson Talisca e Victor Andrade e o goleiro Artur, que vinha sendo o titular do time após o esloveno Jan Oblak trocar o clube pelo Atlético de Madrid. A expectativa, porém, é para que Julio Cesar assuma a meta do Benfica a partir de agora.