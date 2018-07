Benfica arranca empate no Casaquistão, mas ainda não garante vaga

O Benfica foi ao Casaquistão enfrentar o Astana, nesta quarta-feira, dependendo de uma vitória para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Mesmo diante da fragilidade do adversário, no entanto, o time português foi mais um a sair do país sem o resultado positivo e ficou somente no empate por 2 a 2.

O resultado manteve o Benfica na liderança do Grupo C, agora com 10 pontos, mas ainda sem a vaga na próxima fase. Isso porque Atlético de Madrid, com sete, e Galatasaray, com quatro, ainda se enfrentam nesta quarta, na Espanha. Qualquer resultado que não seja uma vitória dos turcos, garante os portugueses nas oitavas.

O empate desta quarta ainda estragou o que seria a primeira vitória do Astana na história da Liga dos Campeões. Mas os casaques fazem bonito na competição, já que ficaram invictos em partidas em casa - empataram as três -, logo na primeira participação de um clube do país no torneio.

No início de jogo, até parecia que o Astana conseguiria o improvável triunfo. Twumasi recebeu cruzamento da esquerda e testou firme para abrir o placar aos 19 minutos. Também pelo alto, Anicic aproveitou falta cobrada e desviou de cabeça pra ampliar para os casaques aos 31.

Mas a felicidade dos mandantes parou por aí. Isso porque aos 40 minutos, Raúl Jiménez se utilizou do mesmo artifício e marcou de cabeça para descontar para o Benfica. O empate saiu no segundo tempo, novamente com Raúl Jiménez, aos 28 minutos. Ele desviou de direita um cruzamento rasteiro.

O Grupo C da Liga dos Campeões será decidido no dia 8 de dezembro. O Astana viaja para a Turquia para enfrentar o Galatasaray. Já o Benfica recebe o Atlético de Madrid em Portugal.