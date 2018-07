Benfica bate o Olhanense e fatura título português após 4 anos

LISBOA - Vice-campeão de três torneios no ano passado, o Benfica finalmente encerrou seu jejum. Neste domingo, após a vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Olhanense, no Estádio da Luz, o time de Lisboa chegou aos 73 pontos e conquistou o título do Campeonato Português, uma vez que não pode mais ser alcançado pelo rival Sporting faltando duas rodadas para o fim da competição.

Este é o primeiro título português do Benfica desde a temporada 2009/2010. De lá para cá, a equipe só venceu a Copa da Liga Portuguesa, em 2011/2012. No ano passado, perdeu o título nacional para o Porto com uma derrota no clássico da penúltima rodada (liderava até então), ficou com o vice na Liga Europa (perdeu do Chelsea) e da Copa de Portugal, sendo derrotado pelo modesto Vitória de Guimarães.

O brasileiro Lima, que ainda tem chances de ser convocado para a Copa por Portugal, anotou os dois gols do jogo do título, neste domingo, aos 12 e aos 15 minutos do segundo tempo. O elenco campeão também tem o zagueiro Luisão, o goleiro Artur Moraes, o lateral Guilherme Moraes e o zagueiro Jardel, além do atacante Rodrigo, que nasceu no Rio mas defende a Espanha.

Nesta temporada, o Benfica ainda pode faturar mais três títulos, uma vez que está na final da Copa de Portugal (daqui a um mês, contra o Rio Ave) e na semifinal da Liga Europa (joga quinta, em casa, contra a Juventus) e da Copa da Liga (domingo, fora, diante do Porto).

Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Português, já está tudo praticamente definido na parte de cima. O Benfica, com 73 pontos, é o campeão. O Sporting, com 66, o vice. O Porto, que defendia o tricampeonato, precisa somar mais um ponto para ser o terceiro colocado e garantir vaga nos playoffs da Liga dos Campeões, sendo que ainda tem três jogos a fazer. Estoril e Nacional da Ilha da Madeira vão para a Liga Europa.