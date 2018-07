Benfica bate o Rio Ave por 1 a 0 e conquista a Copa de Portugal

LISBOA - Depois de ter sido derrotado pelo Sevilla na final da Liga Europa, na última quarta-feira, o Benfica voltou a comemorar um título neste domingo. O time conquistou a Copa de Portugal ao vencer o Rio Ave por 1 a 0, em Lisboa, onde alcançou o seu terceiro troféu nesta temporada europeia.

O gol que assegurou o título ao Benfica foi marcado pelo argentino Nicolas Gaitan, aos 20 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes na intermediária, o meio-campista acertou belo chute de fora da área no ângulo direito do goleiro adversário.

Antes de conquistar este novo título, o Benfica se sagrou campeão português e ganhou a Copa da Liga de Portugal, na qual também derrotou o Rio Ave, mas pelo placar de 2 a 0, em decisão realizada no início deste mês.

O novo troféu serviu como consolo também para o time que amargou o vice-campeonato da Liga Europa ao cair nos pênaltis diante do Sevilla, na última quarta, em Turim, onde as duas equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.