Benfica confirma Chapecoense como rival deste ano na Copa Eusébio

O Benfica confirmou, nesta quarta-feira, em nota publicada no site oficial, o convite feito à Chapecoense para participar da 10.ª edição da Copa Eusébio, torneio que homenageia Eusébio da Silva Ferreira, considerado o maior jogador do futebol português em todos os tempos. O jogo será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 22 de julho.

O clube português lembrou no texto que foi uma das primeiras entidades a se manifestar após a tragédia que vitimou o time brasileiro, em novembro do ano passado, quando a queda do avião da empresa LaMia, que levava a delegação para Medellín, na Colômbia, provocou a morte de 71 pessoas, entre elas, grande parte do elenco, da comissão técnica e dirigentes da Chapecoense.

A nota também destacou que o Benfica respeitou um minuto de silêncio, no dia do acidente, cumprido por toda a equipe de futebol profissional, além de fazer uma homenagem expressa na voz do zagueiro brasileiro Luisão, capitão do time.

A Chapecoense é a segunda equipe brasileira convidada para o torneio. Em 2013, o São Paulo venceu a disputa - por 2 a 0 - e recebeu a taça do próprio Eusébio, que entregou o prêmio pela última vez antes de sua morte, em janeiro de 2014. O Benfica venceu três vezes a disputa e foi derrotado em seis oportunidades.

Em 2015, o torneio foi disputado no México e vencido pelo Monterrey. No ano passado, voltou para Lisboa e foi conquistado pelo Torino, clube que, assim como a chapecoense, foi vítima de um gravíssimo desastre aéreo, em 1949. O acidente provocou a morte de vários jogadores daquele que era considerado o melhor time do futebol italiano da época.