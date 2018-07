Benfica confirma ida do argentino Garay para o Zenit

Aos 27 anos, Garay tinha contrato com o Benfica até o ano que vem e uma cláusula rescisória de 30 milhões de euros. Na última temporada, ele participou de 49 partidas e marcou oito gols pelo clube português, rendimento que despertou interesse de vários clubes do Velho Continente.

No momento, o defensor está no Brasil junto com a seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo. Metade dos seus direitos pertencem ao Real Madrid, o que faz com que o clube merengue receba metade do valor da transferência. Em 2011, o Benfica comprou Garay dos espanhóis por 5,5 milhões de euros, mas com a cláusula que dividia os direitos do atleta em venda futura.

Em recado ao site oficial time de Lisboa, Garay agradeceu a todos os que o apoiaram em sua passagem de três temporadas pela equipe portuguesa: "Quero agradecer a todos os que me apoiaram nestes três anos magníficos que passei no Benfica, em especial ao presidente, que acreditou e apostou em mim, e ao treinador, que me fez evoluir e atingir um nível de que muito orgulho".

O argentino ainda agradeceu "a todos companheiros com quem teve a honra de jogar" no clube e disse "que queria retribuir ao Benfica e aos seus torcedores todo o carinho" que recebeu. "Este é o momento (de ser negociado). Não podia esperar mais, mas levo todos os momentos inesquecíveis que vivi em Portugal no meu coração. Obrigado", finalizou.