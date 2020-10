Benfica, de Jorge Jesus, escapa de grandes rivais na Liga Europa; veja os grupos

Dono de sete títulos da Liga dos Campeões, o Milan foi sorteado nesta sexta-feira, pela Uefa, para enfrentar Celtic, Sparta Praga e Lille no Grupo H da Liga Europa. O clube italiano atingiu a etapa, que envolve 48 times divididos em 12 chaves, após uma sofrida classificação nos pênaltis diante do português Rio Ave. Já o Benfica, de Jorge Jesus, não terá um caminho tão complicado nesta fase da competição.

Um dos mais tradicionais clubes do mundo, o Milan está distante dos seus melhores momentos, tanto que foi campeão europeu pela última vez em 2007. E caiu em um grupo complicado e que tem o campeão escocês Celtic como cabeça de chave.

Já o Benfica caiu no Grupo D, que contará também com Standard Liège (Bélgica), Rangers (Escócia) e Lech Poznan (Polônia). Nenhum clube que, neste momento, chega a ser uma grande preocupação para o ex-treinador do Flamengo.

O Arsenal, vice-campeão da Liga Europa em 2019, foi agrupado com o Rapid Viena, o norueguês Molde e o irlandês Dundalk. Seu rival do norte de Londres, o Tottenham enfrentará o austríaco LASK, o búlgaro Ludogorets Razgrad e o belga Royal Antwerp.

A Roma é a melhor equipa de um grupo com dois clubes que iniciaram a temporada nas fases preliminares da Liga dos Campeões, o suíço Young Boys e o romeno Cluj. E o CSKA Sofia completa esta chave. O espanhol Villarreal enfrentará viagens desgastantes para encarar o azeri Qarabag, o israelense Maccabi Tel-Aviv e o turco Sivasspor.

A fase de grupos da Liga Europa começa em 22 de outubro e vai até 10 de dezembro. E os jogos adiados por causa da pandemia do coronavírus podem ser disputados até 28 de janeiro. As partidas também podem ser realizadas em campos neutros caso haja restrições em suas sedes originais por causa da covid-19. E estádios podem utilizar 30% da capacidade caso haja aprovação das autoridades locais.

Antes da cerimônia do sorteio, na sede da Uefa, o atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foi eleito o melhor jogador da Liga Europa na temporada passada. Ele marcou sete gols em seis jogos, incluindo na derrota por 3 a 2 para o Sevilla na final.

Confira os grupos da Liga Europa: