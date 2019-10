Benfica derrota Lyon e mantém chances de classificação; Valencia empata com Lille

O Benfica manteve as chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ao derrotar o Lyon, por 2 a 1, em Lisboa. Com o resultado, os portugueses somam os primeiros três pontos no Grupo G, atrás de Lyon e Zenit, ambos com quatro, e RB Leipzig, o líder, que tem seis.

Também nesta quarta-feira, o RB Leipzig venceu o Zenit, de virada, por 2 a 1, na Alemanha. No dia 5, as quatro equipes voltam a se enfrentar pela quarta rodada, mas com mando de campo invertidos.

O Benfica abriu o placar logo aos quatro minutos com Rafa Silva. O empate do Lyon só aconteceu aos 25 minutos da etapa final, com gol do holandês Memphis Depay. O gol salvador do time português foi marcado aos 41 minutos, por intermédio de Pizzi.

No Grupo H, também nesta quarta, Lille e Valencia empataram por 1 a 1, na França. O resultado não foi bom para os dois times, que ficaram ainda mais afastados dos líderes Ajax e Chelsea, que somam seis pontos cada. O time inglês venceu o holandês, em Amsterdã, por 1 a 0.

No dia 5, pela quarta rodada, o Valencia, que tem quatro pontos, vai receber o Lille, que acumula apenas um. Já o Ajax vai visitar o Chelsea, em Londres.

O Valencia abriu o placar aos 28 minutos do segundo tempo, com o russo Denis Cheryshev. O Lille foi conseguir o empate apenas aos 45 minutos, com Jonathan Ikone.