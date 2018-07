Benfica e Porto dividem atenções na temporada do Campeonato Português

SÃO PAULO - A temporada 2013/2014 do Campeonato Português vai começar nesta sexta-feira em Paços de Ferreira, onde a equipe da cidade vai enfrentar o Braga. Mas é claro que as atenções estarão voltadas para os favoritos de sempre, Benfica e Porto. Os dois melhores times do país, que estrearão na competição no domingo, vão monopolizar mais uma vez a disputa pelo título, a não ser em caso de uma grande surpresa.

A partida desta sexta-feira vai reunir duas equipes que fizeram bonito na temporada passada. O Paços de Ferreira foi o terceiro colocado e, por isso, conquistou um lugar na fase classificatória da Copa dos Campeões, em que vai enfrentar o Zenit, da Rússia. E o Braga quase chegou lá, pois foi o quarto, apenas dois pontos atrás de seu adversário desta sexta-feira. As duas equipes sonham em brigar de novo para ir à principal competição europeia, mas disputar o título parece algo muito acima de suas capacidades. Isso é coisa para Porto, que na primeira rodada enfrentará o Vitória de Setúbal, e Benfica, que fará a sua estreia contra o Marítimo.

Atual tricampeão, o Porto terá de lidar com a perda dos meias João Moutinho e James Rodríguez, que foram para o Monaco. Enquanto Moutinho era o organizador do meio de campo, Rodríguez era o jogador mais criativo da equipe, aquele que podia decidir uma partida em uma jogada. Mas o Porto foi rápido e tratou de encontrar um outro colombiano para substituir Rodríguez: o jovem Juan Quintero, que estava no Pescara, da Itália. Melhor jogador do último Campeonato Sul-Americano Sub-20, Quintero é um canhoto técnico, habilidoso e dono de ótima visão de jogo. Se conseguir se adaptar à equipe, Quintero vai se tornar rapidamente um dos melhores jogadores do futebol português.

O Porto também aposta muito em dois mexicanos que acabaram de chegar, o zagueiro Reyes e o volante Herrera. São dois jogadores com potencial para fazer sucesso na Europa.

O Benfica, ao contrário do rival, não perdeu nenhum de seus melhores jogadores, mas isso pode mudar até o fechamento da janela europeia de transferências. O zagueiro Garay e o meia Gaitán, ambos argentinos, são jogadores cobiçados por grandes clubes da Europa, mas difícil mesmo será segurar o volante sérvio Matic, eleito o melhor jogador do campeonato passado. O meia argentino Salvio, ex-Atlético de Madrid, é o principal reforço da equipe para a temporada.

Já o Sporting, que também estreará no domingo, contra o Arouca, dificilmente deixará de cumprir papel de coadjuvante, já que não tem dinheiro para montar um grande time.