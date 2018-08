Benfica elimina Fernerbahce e avança ao playoff da Liga dos Campeões

O Benfica conseguiu segurar o empate com o Fenerbahce por 1 a 1 nesta terça-feira, fora de casa, e avançou para o playoff da Liga dos Campeões. O time português garantiu a vaga por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 e agora está a um passo da fase de grupos da principal competição europeia.

No duelo desta terça, Gedson Fernandes abriu o placar para os visitantes, mas Potuk marcou para os turcos e deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O Benfica jogou desfalcado do atacante brasileiro Jonas, mas seu compatriota Jardel, que atua na zaga (ex-Avaí e ex-Santos) atuou como titular. No lado do Fenerbahce o meia Giuliano (ex-Grêmio) esteve em campo nos 90 minutos.

Na próxima fase, o Benfica terá pela frente o PAOK, da Grécia, que também nesta terça-feira empatou sem gols com o Spartak Moscou, fora de casa, e seguiu na competição por ter vencido o duelo de ida por 3 a 2. A equipe russa contou com os brasileiros Fernando e Luiz Adriano, sendo que o último foi expulso ainda no primeiro tempo. Pelo time grego, atuaram Léo Matos (ex-Flamengo) e Mauricio Junior (ex-Fluminense).

As equipes estiveram em campo pela terceira fase do que a Uefa chama de qualificatório da Liga dos Campeões. Agora, os times disputarão o playoff, que terão os jogos de ida nos dias 21 e 22 de agosto e a volta em 28 e 29 do mesmo mês.

Serão seis confrontos no total. Os vencedores se juntarão aos outros 26 clubes já garantidos na fase de grupos. O sorteio das chaves acontecerá no dia 30, em Mônaco. A final já está marcada para primeiro de junho, no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano.

Além do Benfica, Ajax avança

O Ajax venceu em casa o Standard Liège por 3 a 0 em casa e agora terá pela frente o Dínamo de Kiev, que derrotou o Slavia Praga por 2 a 0 também em seus domínios. O PSV Eindhoven, que entrou direto no playoff, enfrentará o BATE Borisov, da Bielo-Rússia, que eliminou o Qarabag, do Azerbaijão, após empate por 1 a 1 nesta terça-feira em casa (o jogo de ida foi 1 a 0 para os bielo-russos).

O AEK Atenas venceu o Celtic por 2 a 1. O brasileiro Rodrigo Galo (ex-Avaí) marcou um dos gols. Na próxima fase, a equipe enfrentará o Vidi, da Hungria, que empatou sem gols em casa com o Malmö, da Suécia - a equipe húngara avançou por ter marcado um gol fora de casa no empate por 1 a 1 no jogo de ida.

O Dínamo Zagreb derrotou o Astana, do Casaquistão, por 1 a 0, em casa e avançou à próxima fase com o placar agregado de 3 a 0. O time croata agora enfrentará o Young Boys, da Suíça, que entrou direto no playoff.

O Salzburg, da Áustria, venceu o Shkendija, da Macedônia, por 1 a 0 fora de casa, acumulou 4 a 0 nos jogos de ida e volta, e agora vai encarar o Estrela Vermelha, da Sérvia, que eliminou o Spartak Trnava, da Eslováquia, por 2 a 1, na prorrogação.

Confira os confrontos do playoff da Liga dos Campeões:

Benfica x PAOK

Ajax x Dínamo de Kiev

Estrela Vermelha x Salzburg

BATE Borisov x PSV Eindhoven

Young Boys x Dínamo Zagreb

Vidi FC x AEK Atenas