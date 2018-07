Benfica empata em Manchester e garante classificação

Com o empate conseguido em Old Trafford, o Benfica lidera o Grupo C da Liga dos Campeões da Europa com os mesmos nove pontos do Manchester United, mas leva vantagem nos critérios de desempate (confronto direto). Já o Basel ocupa a terceira colocação da chave, agora com oito pontos, depois de ter vencido o lanterna Otelul Galati por 3 a 2, também nesta terça-feira, em Bucareste, na Romênia.

Como também leva vantagem em caso de empate na pontuação com o Basel, o Benfica já assegurou uma das duas vagas no Grupo C, independente do resultado de seu jogo na última rodada, quando recebe o eliminado Otelul Galati em 7 de dezembro, em Lisboa. Mesmo porque, o time suíço fará um confronto direto com o Manchester United, no mesmo dia, para ver quem avança na competição.

Atual vice-campeão europeu - perdeu a final da última temporada para o Barcelona -, o Manchester United decepcionou sua torcida nesta terça-feira. O Benfica abriu o placar logo aos três minutos, com o gol contra do zagueiro Phil Jones. O time inglês chegou a conseguir a virada com Berbatov e Fletcher. Mas levou o empate numa falha do goleiro De Gea que o argentino Aimar aproveitou.

No outro jogo do dia no Grupo C, o Basel confirmou o favoritismo e, mesmo fora de casa, ganhou do Otelul Galati por 3 a 2. O time suíço chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, com os gols Fabian Frei, Alexander Frei e Marco Streller. Depois, já no final da segunda etapa, a equipe romena diminuiu com Giurgiu e Antal, mas não conseguiu evitar a derrota, permanecendo sem pontuar na Liga dos Campeões.