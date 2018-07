Benfica faz 5 no Vitória de Guimarães e conquista tetra no Campeonato Português

O Benfica fez história neste sábado. Massacrou o Vitória de Guimarães por 5 a 0, no estádio da Luz, em Lisboa, e se sagrou tetracampeão do Campeonato Português. Esse foi, ainda, o seu 36.º título, abrindo nove conquistas de vantagem para o Porto, o segundo clube mais vitorioso.

Com a espetacular vitória deste sábado, o Benfica alcançou os 81 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado, o próprio Porto, que soma 73 e só pode chegar a 79. Já o Vitória de Guimarães, apesar de estar garantido na quarta posição, conheceu neste sábado um de seus maiores vexames dos últimos anos.

O clima era de festa em Lisboa neste sábado. Mais de 64.500 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas, quebrando o recorde da temporada e do próprio estádio da Luz. Algumas cartolinas, aliás, deram a tônica antes do início do jogo: "Façam história", pediam os fanáticos, em referência à chance do primeiro tetracampeonato do Benfica.

E os jogadores realmente escutaram os apelos. Além de obterem o título, eles conduziram o Benfica a uma goleada atordoante com gols de Franco Cervi, Raul Jimenez, Pizzi e dois do atacante brasileiro Jonas. Coroaram, assim, com gala, o feito histórico do time português.

ÁUSTRIA

Ainda neste sábado, o Red Bull Salzburg derrotou o Rapid Vienna por 1 a 0, em casa, abriu 12 de vantagem para o próprio adversário e também conquistou o tetracampeonato do Campeonato Austríaco. Foi, ainda, a sua oitava conquista nos últimos 11 anos. O gol do título foi marcado por Valentino Lazaro, aos 28 minutos do segundo tempo.