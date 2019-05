Benfica goleia em casa e conquista o 37º título português

O Benfica só precisava de um empate para ser o campeão português da temporada 2018/2019 neste sábado. Ao golear o Santa Clara por 4 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa, garantindo seu 37.º título nacional na história, a equipe manteve a supremacia no país, com o maior número de conquistas. Assim, ficam mantidos os 28 nacionais do Porto, segundo clube mais vencedor do Campeonato Português, seguido pelos 18 troféus do Sporting.

A última rodada da liga teve início com o Porto, então com 82 pontos e em segundo lugar, ainda perseguindo o rival, que tinha 84. Mas com tranquilidade, os comandados do técnico Bruno Lage abriram três gols de vantagem ainda na primeira etapa, diante dos mais de 64 mil torcedores presentes no Estádio da Luz.

Seferovic, aos 16, João Félix, aos 23, e Rafa Silva aos 39, já encomendaram a festa benfiquista antes do intervalo. Aos 14 do segundo tempo, Seferovic, o artilheiro do campeonato, com 23 gols, anotou mais um, sacramentando a vitória e o título, antes de Cesar marcar o único gol do Santa Clara.

Mais ao norte do país, o Porto, que ainda sonhava com a vitória improvável dos visitantes em Lisboa, acabou fazendo sua parte ao vencer o clássico contra o Sporting (terceiro colocado, com 74 pontos) por 2 a 1, de virada, no Estádio do Dragão. Mas o triunfo obtido com gols de Danilo Pereira e Hector Herrera (Luiz Phellype descontou para o rival) não foi suficiente para impedir a comemoração em vermelho na capital portuguesa.