Benfica pede 30 mi de euros por David Luiz, diz imprensa lusa

LISBOA - O Benfica quer pelo zagueiro brasileiro David Luiz ao menos 30 milhões de euros (cerca de R$ 66,1 milhões) depois da oferta do Chelsea de 20 milhões de euros (R$ 44,1 milhões), informa nesta quinta-feira o jornal português Recorde.

A publicação garante que o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, já disse que não aceita conversar por menos de 30 milhões, por isso teria rejeitado conversar com o clube inglês sobre uma possível transferência durante a janela do inverno europeu.

David Luiz renovou em outubro de 2009 até 2015 com seu atual clube e sua cláusula foi elevada para 50 milhões de euros (R$ 110 milhões).

O zagueiro canhoto, de 23 anos, se destaca pela sua técnica individual, bom jogo aéreo e força física e tem sido chamado nas últimas convocações do técnico Mano Menezes.