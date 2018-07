Benfica perde para Zenit na Rússia e está eliminado da Liga

O Benfica perdeu para o Zenit por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Petersburgo, na Rússia, e já não tem mais chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com a derrota pela penúltima rodada do Grupo C, ficou na lanterna com apenas quatro pontos.

Time repleto de jogadores brasileiros, como o goleiro Julio Cesar, o zagueiro Luisão e o meia-atacante Anderson Talisca - os três foram titulares nesta quarta-feira -, o Benfica espera agora terminar em terceiro lugar no grupo, para ir à Liga Europa, competição em que foi vice-campeão na temporada passada (perdeu a final para o Sevilla).

O Zenit, por sua vez, deu um passo importante para a classificação, ao chegar aos sete pontos, na vice-liderança do Grupo C. O time do atacante brasileiro Hulk, no entanto, pode cair para a terceira posição ainda nesta quarta-feira, pois o Monaco, que soma cinco pontos, visita o líder Bayer Leverkusen - o time alemão está com nove pontos.

Curiosamente, o carrasco do time de Portugal nesta quarta-feira foi um jogador português. Danny marcou o gol do Zenit, já aos 34 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, Luisão ainda foi expulso, complicando ainda mais a situação do Benfica diante do rival russo.