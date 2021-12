Benfica publica nota e desmente interesse de Jorge Jesus em voltar para o Flamengo

O Benfica demonstrou que não está disposto a abrir mão de Jorge Jesus e liberá-lo para o Flamengo tão facilmente. Em nota publicada na tarde desta quarta-feira, o clube português afirmou que o treinador quer permanecer em Lisboa e está focado em vencer títulos com o Benfica. O pronunciamento foi feito depois de rumores indicarem que o treinador teria aceitado uma oferta para voltar ao Brasil e trabalhar na equipe carioca.

"Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura", publicou o clube português.

Leia Também Flamengo começa a seduzir Jorge Jesus, que tem uma Liga dos Campeões com o Benfica para jogar

O Benfica ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato Português e está a quatro pontos de distância dos líderes Porto e Sporting. Na Liga dos Campeoões, a equipe de Lisboa se classificou para as oitavas de final e vai enfrentar o Ajax na próxima fase.

Nesta quinta-feira, o clube enfrenta o Porto pela Copa de Portugal. Suspenso, Jorge Jesus dará lugar ao auxiliar João de Deus, que também comentou sobre o encontro do colega com a cúpula do Flamengo.

"Estou aqui porque o nosso treinador foi punido, senão ele teria todo o gosto em responder. Em relação às notícias, tenho falado muito com o Mister e especificamente hoje mais ainda. Ontem (terça-feira) houve um encontro com os amigos do Flamengo e devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa. O Mister disse que não pode e nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi isso que nos fez vir para a Portugal novamente", afirmou o auxiliar.

João de Deus acaba de confirmar, na coletiva de imprensa do SLB, o encontro entre os dirigentes do Flamengo com o treinador Jorge Jesus. pic.twitter.com/dL3d5UWxcP — Barbara Albuquerque ⚫ (@barbaralbuq) December 22, 2021

Confira a nota na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura. O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo. Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica.