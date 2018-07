Benfica vai para cima da Juventus por vaga na final da Liga Europa

LISBOA - Benfica e Juventus começam nesta quinta-feira a decidir uma vaga na final da Liga Europa no Estádio da Luz. As duas equipes vivem ótima fase. Os donos da casa ganharam domingo o Campeonato Português, com duas rodadas de antecedência, depois de três vice-campeonatos seguidos. E o tricampeonato italiano é apenas uma questão de tempo para a Juve, que tem oito pontos de vantagem sobre a Roma a quatro rodadas do final.

Para aproveitar o apoio da torcida, o técnico Jorge Jesus aposta numa formação ofensiva. Ele não contará com o meia argentino Salvio, que fraturou o braço, mas terá o retorno do lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira, do volante Ljubomir Fejsa e do meia Rúben Amorim.

O sérvio Lazar Markovic e o argentino Nico Gaitán serão os homens de ligação responsáveis por municiar o brasileiro Lima, ex-Santos, e Rodrigo. Na zaga, Luisão e o argentino Ezequiel Garay terão a missão de parar o ataque adversário e ajudar nas jogadas aéreas.

Na Juve, o técnico Antonio Conte afirmou que sua equipe vai para Lisboa pensando na partida de volta, semana que vem. Com dores no joelho esquerdo, o meia chileno Arturo Vidal é dúvida. Por outro lado, Tévez está recuperado de dores musculares e será titular. Seu parceiro de ataque ainda não está definido: Giovinco e Llorente disputam a vaga.

Na outra semifinal, Sevilla e Valencia se enfrentam na Andaluzia. No Sevilla, o técnico Unai Emery não terá o lateral-direito Coke, suspenso, e os meias Cheryshev e Cristóforo, lesionados. No Valencia, a única novidade é a entrada de Javi Fuego na zaga.