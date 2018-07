Benfica vence Celtic e mantém esperança de avançar

Com o resultado, o Celtic perde a chance de se classificar antecipadamente às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas segue como favorito a ficar com a segunda vaga. Isso porque escoceses e portugueses têm sete pontos, mas o Benfica visita o Barcelona na última rodada.

Contando que o time português não vai conseguir mais do que um empate no Camp Nou, o Celtic avança com uma vitória sobre o eliminado Spartak Moscou, em casa, daqui a duas semanas. Caso Celtic e Benfica conquistem o mesmo resultado, a vaga é dos portugueses, que foram melhor no confronto direto.

No Estádio da Luz, o liberiano Ola John, de apenas 20 anos, aproveitou sobra após cruzamento da direita e abriu o placar aos 7 minutos de jogo. O empate veio aos 32, com o grego Samaras, de cabeça, após escanteio.

Mas, na segunda etapa, aos 26, Luisão recebeu cruzamento na área e escorou de cabeça para o seu parceiro de zaga, o argentino Garay, livre, encher o pé e fazer o gol da vitória portuguesa.