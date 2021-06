Benfica vende Pedrinho para o Shakhtar Donetsk, e Corinthians fatura R$ 5 milhões

O Benfica, de Portugal, anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para transferência do meio-campista Pedrinho pelo montante de 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). Por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa, que repassa um valor para os clubes que ajudaram na formação do atleta até os 23 anos, o Corinthians tem direito a receber de 4,5% a 5,5% da negociação (cerca de R$ 5 milhões).

O clube português ainda afirmou que o acordo está "dependente da realização de exames médicos e da assinatura de contrato de trabalho desportivo". O comunicado ainda revela que o Benfica "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação" e que o Shakhtar "assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade" relativo à transferência.

No Benfica desde a temporada passada, Pedrinho atuou em 31 jogos (19 no Campeonato Português, 4 na Taça de Portugal, 1 na Supertaça, 2 na Taça da Liga, 1 na fase de qualificação da Liga dos Campeões e 4 na Liga Europa), totalizando 1.019 minutos.

Em apenas 11 partidas o meia canhoto foi utilizado como titular pelo técnico Jorge Jesus, com a marcação de somente um gol.

O Corinthians vendeu Pedrinho por 20 milhões em março do ano passado, mas o valor da negociação foi reajustado em agosto para os mesmos 18 milhões pagos agora pelo Shakhtar Donetsk.