Benfica x Chivas Guadalajara: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Benfica e Chivas Guadalajara se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, em duelo válido pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso que reúne vários gigantes do futebol europeu e conta com partidas em diversos países.

Benfica e Chivas terá transmissão pelos canais Fox Sports e Record News.

O tradicional clube português fará a sua estreia na competição neste sábado, enquanto a equipe mexicana abriu campanha na última terça-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pela Fiorentina, em Bridgeview, também em solo norte-americano.

Após o jogo deste sábado, o Benfica terá pela frente nesta Copa dos Campeões Internacionais a Fiorentina e o Milan, respectivamente nos dias 24 e 28, em outras duas partidas nos Estados Unidos. Já o Chivas vai encarar o Atlético de Madrid, no dia 23, também nos EUA, no fechamento de sua campanha na competição.

Arsenal, Inter de Milão, Juventus, Manchester United, Real Madrid, Tottenham e Bayern de Munique são outros clubes participantes deste torneio, que é realizado em turno único e com cada time realizando três confrontos.