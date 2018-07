Benítez admite saída do Chelsea ao fim da temporada Vaiado na vitória do Chelsea desta quarta-feira diante do Middlesbrough, que garantiu a equipe nas quartas de final da Copa da Inglaterra, o técnico Rafa Benítez desabafou e admitiu sua saída iminente do clube. O treinador disse para os torcedores "não perderem tempo" com ele, já que deixará o cargo ao fim da temporada.