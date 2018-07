Benítez afirma que conheceu melhor o Chelsea no Mundial de Clubes

LONDRES - O técnico Rafa Benítez fracassou na tentativa de conquistar o título do Mundial de Clubes ao ser derrotado no último domingo por 1 a 0 pelo Corinthians, em Yokohama, mas garantiu ter tirado algo de positivo da participação do Chelsea no torneio. Para o espanhol, foi possível conhecer melhor o elenco do time londrino.

"Conheço melhor os meus jogadores depois do Japão", afirmou Benítez, que foi anunciado como novo técnico do Chelsea no dia 21 de novembro, após a demissão de Roberto di Matteo, e até agora teve pouco tempo para treinar a equipe, pois teve sete partidas durante este período.

"Jogamos sete jogos, este será o oitavo jogo em 24 dias, por isso não é fácil para um novo técnico quando você não tem tempo para preparar, jogamos e fomos para o Japão, mas essa é a situação e temos de lidar com isso", lamentou o treinador do time londrino.

Após a derrota na decisão do Mundial de Clubes, o Chelsea voltará a entrar em campo nesta quarta-feira, quando enfrentará o Leeds United pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Benítez prometeu que o time estará motivado. "Para nós, cada troféu é importante e se ganharmos estamos nas semifinais, por isso vamos tentar fazer o nosso melhor, para ganhar, e depois estar na final e vencer", disse.

O treinador do Chelsea também ressaltou que vai lembrar aos jogadores da histórica rivalidade do Chelsea com o Leeds para motivá-los. "Vamos conversar com eles e explicar como cada jogo é importante, como é importante o torneio para nós e como é importante para os torcedores de ambos os clubes", comentou.