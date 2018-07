Benítez ainda é o técnico da Inter de Milão, diz presidente

Benítez assumiu a Inter em junho, mas poderia ser demitido por causa dos maus resultados no Campeonato Italiano e das críticas à falta de ambição do time, que foi campeão do Mundial Interclubes no sábado.

"No momento, o técnico da Inter ainda é Benítez", disse Moratti a jornalistas. "Não entrei em contato com nenhum outro técnico."

O brasileiro Leonardo, que deixou em maio o cargo de treinador do Milan, após apenas uma temporada, se tornou o favorito para suceder Benítez na Inter, especialmente depois de o Zenit de São Petersburgo anunciar que não abriria mão de Luciano Spalletti. Walter Zenga, ex-goleiro da Inter, também tem sido citado.

Moratti qualificou de "piada" os rumores sobre a contratação de Leonardo.

O próprio Benítez disse na segunda-feira estar surpreso com os rumores sobre sua iminente demissão.

(Reportagem de Mark Meadows)