Benítez aposta em reação do Liverpool na Inglaterra Insatisfeito com a atuação do Liverpool nesta quinta-feira na Espanha, o técnico Rafa Benítez mostrou confiança na reação do seu time no jogo de volta da semifinal da Liga Europa, diante do Atlético de Madrid, no Estádio Anfield Road, na próxima quinta. Os espanhóis venceram por 1 a 0 e jogam por um empate para chegar à decisão.