Benítez aposta em volta de nigerianos no Chelsea Com duas vitórias nos últimos seis jogos disputados, o Chelsea vive um momento de oscilação na temporada. Para a partida diante do Brentford neste domingo, pela Copa da Inglaterra, no entanto, o técnico Rafa Benítez poderá contar com o retorno de dois importantes jogadores. O volante Mikel e o atacante Moses estão de volta após ajudarem a seleção nigeriana a conquistar a Copa Africana de Nações.