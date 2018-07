Benítez avisa que Napoli não teme nenhum adversário Líder do Campeonato Italiano, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, o Napoli se prepara agora para a estreia na Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira, diante do Borussia Dortmund, na Itália. E, mesmo diante do atual vice-campeão europeu, o técnico espanhol Rafa Benítez já avisou que o time italiano não teme nenhum adversário.