Benítez chega ao Napoli disposto a lutar por Cavani Rafa Benítez foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo técnico do Napoli e, nem bem chegou, já teve que lidar com questões sobre uma possível saída do atacante Cavani. O uruguaio foi o grande destaque da equipe na última temporada - com 29 gols, foi o artilheiro do Campeonato Italiano - e no que depender do novo treinador será mantido no elenco, apesar das investidas de grandes clubes europeus, como Real Madrid, Manchester City e Chelsea.