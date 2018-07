Benítez confirma desfalque de Benzema e se nega a comentar polêmica O atacante Karim Benzema seguirá afastado do Real Madrid para o confronto diante do Sevilla, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Em fase final de recuperação de um problema muscular sofrido ainda no início de outubro, o jogador foi vetado pelo técnico Rafa Benítez. O comandante ainda garantiu que a ausência do francês se deve exclusivamente à lesão.