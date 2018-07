Benítez diz que Lampard e Cole devem deixar Chelsea

Ambos os jogadores possuem contratos caros, que duram somente até o fim da temporada. Perguntado sobre a possibilidade dos veteranos saírem, Benítez admitiu: "Acho que este é caso para o momento". O próprio treinador, no entanto, também tem vínculo com o Chelsea somente até o fim da temporada e por isso afirmou: "Não tenho nenhuma informação sobre a saída deles".

Lampard é um dos principais ídolos da história do Chelsea, onde chegou em 2001, quando saiu do West Ham. Em 11 temporadas, o jogador de 34 anos marcou 189 gols, tornando-se o terceiro maior artilheiro da história do clube. Já Ashley Cole, de 31 anos, foi contratado junto ao rival Arsenal em 2006, graças aos milhões investidos por Roman Abramovich.

Desde o ano passado, no entanto, os dois já não são unanimidades. Principalmente Lampard, que ficou no banco por diversas vezes com André Villas-Boas e também vinha amargando a reserva com Roberto Di Matteo. Caso deixem a equipe, o goleiro Cech, de 30 anos, e o zagueiro John Terry, de 31, deverão ser os principais líderes do elenco, pelo menos em relação à experiência no clube.