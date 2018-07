Benítez diz que Sergio Ramos vai ficar no Real Madrid O técnico do Real Madrid, Rafa Benítez, disse que o defensor Sergio Ramos tem "100%" de chance de ficar no clube e não vai se transferir para o Manchester United, ao contrário do que vem especulando a imprensa espanhola, garantindo que o jogador de 29 anos jogará na equipe inglesa na próxima temporada.