Benítez diz que torcida corintiana não fará diferença

"Espero que não. Todos os clubes brasileiros têm apoio massivo dos seus torcedores no Mundial", disse. "Estou feliz que tenhamos mil aqui. Não acho que faça tanta diferença, pode ajudar, mas estamos concentrados em conquistar o título para nossos torcedores, então não muda nada", completou.

Benítez ficou satisfeito com o desempenho da equipe diante do Monterrey e avaliou que o Chelsea deixou o jogo com muitos aspectos positivos a comemorar."O time teve um ritmo forte, fez um grande jogo, com belos gols. Foram várias coisas positivas para nós, estou muito satisfeito com o desempenho da equipe", disse.

Um desses aspectos positivos, para Benítez, foi o desempenho do atacante Fernando Torres. O espanhol é seguidamente questionado, mas fez um dos gols da vitória sobre o Monterrey. Assim, ele está com cinco gols marcados nos últimos três jogos. "Ele está se sentindo bem, com mais confiança. Continuando a jogar neste nível, ele vai continuar marcando gols", disse. "O time se saiu bem e o Fernando fez parte disso", completou.

O treinador também elogiou o desempenho do Corinthians na vitória sobre o Al Ahly por 1 a 0, na quarta-feira. "O Corinthians esteve organizado e compacto contra o Al Ahly, trabalho bem a bola e possui o talento dos brasileiros", disse.

Com contrato apenas até o final da temporada 2012/2013, Benítez evitou comentar sobre a possibilidade da conquista do título do Mundial ajudá-lo a permanecer no Chelsea. "Não gosto de falar disso, quero falar sobre o que significa estar na final. Faça essa pergunta depois do jogo e me direi como me sinto se for campeão. Prefiro ser cauteloso", afirmou.