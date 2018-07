Benítez diz ter relação muito boa com russo dono do Chelsea

Na véspera, o espanhol, de 52 anos, havia criticado os conselheiros do clube por contratá-lo apenas em caráter interino depois da demissão de Roberto di Matteo, em novembro. Ele continua sendo muito impopular entre os torcedores do Chelsea, por causa da sua história ligação com o Liverpool, e também há rumores de que sua relação com os jogadores é ruim.

"Minha relação com os funcionários e com o pessoal do clube é realmente boa", disse Benítez em entrevista à BBC. "Minha relação com Roman Abramovich é muito boa. Quando encontro Roman Abramovich falamos de futebol, conversamos como duas pessoas normais e partilhamos da nossa paixão pelo futebol."

Benítez afirmou não estar preocupado em ser demitido antes do final do seu contrato, que termina junto com a temporada. Ele negou atritos com os atletas.

"Os jogadores estão realmente felizes com o que estamos tentando fazer. Às vezes se ganha, às vezes não. O ambiente no clube é realmente bom. Não há problemas no time",

Em dezembro, o Chelsea tornou-se o primeiro campeão vigente da Liga dos Campeões da Europa a ser eliminado na fase de grupos da competição. E também perdeu a decisão do Mundial de Clubes para o Corinthians.

Atualmente, o time está em quarto lugar no Campeonato Inglês, a 19 pontos do líder Manchester United, quando faltam 11 rodadas para o final.

(Reportagem de Ed Osmond)