Rafa Benítez segue otimista apesar de falta de gols do Real Madrid

O novo treinador do Real Madrid, Rafa Benítez, disse na semana passada que estava preocupado com a relativa falta de gols de sua equipe nas partidas de preparação antes do primeiro jogo da Liga Espanhola, contra o Sporting Gijón. Mesmo com o alerta do treinador, no domingo, os merengues não passaram de um 0 a 0 no Estádio El Molinón, em Gijón.

"Acho que tivemos tudo e somente o que faltou foi uma dose de precisão necessária no último passe e o acerto na frente do gol", disse o técnico de 55 anos.

O capitão do time, Sergio Ramos, afirma que não há motivos para se preocupar com a recente falta de gols.

"Está claro que o primeiro tempo não foi bom. No segundo, a equipe teve mais posse de bola, a iniciativa, mas as ocasiões não acabaram em gols e não pudemos ganhar a partida", disse o jogador da seleção espanhola. "Temos que seguir melhorando e gostaríamos de ter começado ganhando três pontos", acrescentou.