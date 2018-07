Benítez elogia defesa corintiana e prevê dificuldades

O técnico Rafa Benítez avaliou que superar a defesa do Corinthians será um desafio complicado para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes, neste domingo, em Yokohama, às 8h30 (horário de Brasília). Para o espanhol, o time inglês não terá muitas chances de gol na final.

"O Corinthians é muito defensivo, será difícil criar oportunidades e a partida vai ser muito difícil", declarou Benítez, que evitou apontar quais são as deficiências que encontrou ao analisar o adversário de domingo. "É difícil encontrar defeitos, mas vamos falar sobre como eles são bons depois do jogo de amanhã", comentou.

Benítez também apontou os jogadores que considera os principais destaques do Corinthians. "Eles têm vários bons jogadores, não apenas Paulinho, como Emerson, eu gosto de Cássio, o goleiro. Eles são uma equipe que é compacta e têm jogadores que podem fazer a diferença, por isso espero que possamos mantê-los quietos", disse.

O treinador garantiu que não está preocupado com a influência que o resultado da decisão do Mundial de Clubes possa ter no seu futuro no Chelsea. Benítez substituiu Roberto di Matteo, que foi demitido do comando do clube, mas não foi bem recebido pelos torcedores da equipe londrina.

"Preparar a equipe corretamente é a minha primeira tarefa", disse Benítez. "Eu não estou pensando sobre o que vai acontecer no futuro. Eu estou preocupado com o amanhã. Nós devemos jogar primeiro o jogo, então poderemos pensar em outras coisas".

Benítez vai dirigir neste domingo o terceiro clube em uma decisão do Mundial de Clubes. Ele foi campeão em 2010, nos Emirados Árabes Unidos, quando a Inter de Milão venceu o Mazembe, do Congo, por 3 a 1, e vice em 2005, também em Yokohama, quando o São Paulo superou o Liverpool por 1 a 0.

"Eu estou feliz e orgulhoso de que eu possa dirigir três dos melhores times do mundo neste torneio", afirmou Benítez. "Para estar aqui, você tem que ser campeão", disse o treinador espanhol, que só classificou o Liverpool para o Mundial de Clubes.

O técnico não garantiu que Lampard será titular diante do Corinthians. O meia ficou seis semanas afastado por lesão, voltou ao time na vitória sobre o Sunderland, no último sábado, e também participou do triunfo sobre o Monterrey, na última quinta-feira, ao entrar durante o segundo tempo. "Frank está saindo de sua segunda lesão grave", disse Benítez. "Eu estou tentando lhe dar mais tempo em campo, mas eu tenho que considerar a sua condição".