Benítez exalta progresso do Chelsea após goleada A goleada histórica do Chelsea diante do Aston Villa, por 8 a 0, neste domingo, deixou o técnico Rafa Benítez muito satisfeito. Criticado desde sua chegada ao clube, o espanhol viu sua equipe crescer de produção desde a derrota para o Corinthians na decisão do Mundial e conseguir duas goleadas consecutivas - havia vencido o Leeds por 5 a 1 no meio de semana, pela Copa da Liga Inglesa.