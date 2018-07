Benítez minimiza pressão e exibe confiança no Chelsea

YOKOHAMA - Embora o Chelsea tenha sido eliminado já na fase de grupos da Liga dos Campeões e não viva um bom momento no Campeonato Inglês, o técnico Rafa Benítez afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva em Yokohama, no Japão, que não se sente pressionado antes da semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, marcada para esta quinta, diante do Monterrey, do México.

O treinador falou com os jornalistas após o primeiro treino do time de Londres em solo japonês, dois dias depois de a equipe ter batido o Sunderland por 3 a 1, pelo Inglês, e enfatizou que a cobrança por resultados exige em qualquer setor da sociedade nos dias de hoje.

"Com a crise econômica ao redor do mundo todos estão sob pressão", generalizou o comandante, para ao mesmo tempo minimizar o peso que recai sobre ele próprio neste momento. "Não tenho nenhuma sensação de pressão. Eu gostaria de desfrutar de cada minuto aqui, tentar fazer o melhor possível e ganhar", completou.

Benítez, que se tornou treinador do Chelsea no mês passado após a demissão de Roberto Di Matteo, admitiu que não pode se sentir cômodo com a sua posição neste momento, mas focou: "Eu tenho estresse, mas nós faremos nosso melhor para ganhar o próximo jogo e a partida depois desta".

Caso confirme favoritismo e passe pelo Monterrey, em Yokohama, o Chelsea projeta um provável final com o Corinthians, que terá pela frente o Al Ahly, do Egito, nesta quarta, em uma das semifinais, em Toyota. Neste possível duelo entre a equipe inglesa e os corintianos, Benítez buscaria o seu segundo título mundial. Primeiro ele caiu sob o comando do Liverpool na final de 2005, quando o São Paulo se sagrou tricampeão com uma vitória por 1 a 0. Depois, o comandante levantou a taça em 2010 pela Inter de Milão, em uma inesperada e tranquila decisão diante do Mazembe, que na semifinal surpreendeu o Inter de Porto Alegre.

E Benítez exibiu grande motivação para ganhar esse Mundial, até porque está longe de ser uma unanimidade no comando do Chelsea e vem sendo tratado como um interino no seu cargo, pois seu contrato só vai apenas até o final desta temporada, período em que será testado no cargo.

"Essa é uma competição gigante", exaltou o espanhol, para depois completar que a equipe vem crescendo após ter goleado o Nordsjaelland, por 6 a 1, pela Liga dos Campeões, e em seguida superado o Sunderland pelo Campeonato Inglês. "Esperamos fazer as coisas bem e tentaremos o nosso melhor para vencer. Nós tentamos ganhar cada troféu que nós pudermos. Jogamos melhor os dois últimos jogos e esperamos continuar assim."