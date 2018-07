Benitez pode fazer novas mudanças no time do Chelsea

YOKOHAMA - O técnico espanhol Rafa Benitez surpreendeu na escalação do Chelsea para enfrentar o Monterrey nesta quinta-feira, pela semifinal do Mundial. E deixou no ar a possibilidade de fazer novas mudanças no time para a disputa da final contra o Corinthians, no domingo, também em Yokohama.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Monterrey, Rafa Benitez escalou o zagueiro David Luiz como volante e deixou o volante Ramires no banco, abrindo espaço para o meia Oscar no time titular. As mudanças deram certo, mas ele lembrou que tem "diferentes opções" no elenco, indicando que pode mexer novamente.

"Ele gosta de revezar bastante os jogadores. Tem que estar sempre pronto. A gente tem um grande elenco. E mostramos isso mais uma vez", contou Oscar. "Ele gosta de rodar o time. Eu venho jogando bastante e estava um pouco desgastado. Então, ele optou por me deixar no banco", completou Ramires.

A principal surpresa, no entanto, foi a escalação de David Luiz como volante. "Foi mais para esse jogo, por causa das características do Monterrey, mas é uma opção que tenho. É uma opção para o futuro", explicou Rafa Benitez, adiantando que o brasileiro deve voltar para a zaga no domingo.

"Fiquei feliz com minha contribuição para a equipe e com o jogo que fizemos. Tento ajudar a minha equipe com as minhas qualidades. Tento fazer meu melhor sempre", afirmou David Luiz, em entrevista ao SporTV, quando revelou também que já tinha jogado anteriormente como volante.

Recém-contratado pelo Chelsea, para substituir o demitido Roberto di Matteo, Rafa Benitez ainda está conhecendo melhor o elenco. Mas a tendência é que, na final de domingo, Ramires volte a ser titular e David Luiz fique em sua posição original na zaga, o que deixaria Oscar como opção no banco.